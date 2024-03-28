Проблемы восприятия истории в современной России

МОСКВА (ИА Реалист). Сегодня день историка. Поговорим о проблемах восприятия истории. Одна из них — это перенесение нынешних представлений о логике исторического процесса и действий его акторов, на предыдущие эпохи.
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