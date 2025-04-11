Бывшая жена Техника: «Когда приехала забирать документы Паши, во дворе дома стоял матрас с кровью»

Сегодня родные, близкие, коллеги и поклонники Паши Техника проведут его в последний путь. Семья в ужасе от того, что знакомые рэпера, находящиеся с ним в Таиланде, не сделали практически ничего ради его спасения.
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