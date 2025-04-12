В Андреаполе Тверской области открыли еще одну Парту героя

В Андриаполе Тверской области прошла торжественная церемония открытия еще одной Парты героя. Она появилась в школе №1 и посвящена Герою Советского Союза Владимиру Михайлову, сообщает администрация округа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии