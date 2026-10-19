«Манчестер Сити» грозит снятие очков такого объема, что оно практически гарантированно приведет к вылету клуба из АПЛ, сообщает главный спортивный обозреватель Daily Mail Оливер Холт.
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