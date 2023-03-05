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«Бакс» подписали Горана Драгича

«Милуоки» объявил о подписании контракта с опытным разыгрывающим Гораном Драгичем (36 лет, 191). Защитник из Словении, сменивший три команды за последние два сезона, был отчислен из «Чикаго» 28 февраля.

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