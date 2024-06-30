Самое интересное за прошедшую неделю мы собрали для вас в воскресном дайджесте

ОСАГО окончательно убрали из списка обязательных документов при регистрации ТС Госдума приняла в третьем чтении законопроект об исключении ОСАГО из списка обязательных документов для регистрации ТС в ГАИ.
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