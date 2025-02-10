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РБК: в России изменят десятки законов для борьбы с кибермошенниками

РБК: в России изменят десятки законов для борьбы с кибермошенниками

Правительство разработало масштабные поправки для борьбы с телефонным и интернет-мошенничеством. Власти рассчитывают, что новые меры позволят эффективнее выявлять и пресекать киберпреступления, число которых в последние годы стремительно растет.

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