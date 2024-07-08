Наконец: Япония полностью отказалась от дискет

Удивительно и парадоксально, но в стране, лидирующей по современным технологиям, дискеты являются одним из важнейших инструментов государственного управления и других важных сфер жизни общества! Речь идет о Японии, где с дискетами связано выполнение порядка 2000 различных критически важных операций.