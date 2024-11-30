Сергей Лазарев поругался с Филиппом Киркоровым

﻿﻿Сегодня финал шестого сезона шоу «Давай, сделаем это вместе!» Сто человек выбрали победителя. К экспертам присоединился и Филипп Киркоров, который сразу сел рядом с бессменным лидером "Сотни" Сергеем Лазаревым.