В Ильинской ЦРБ успешно работает современный цифровой маммограф

Архангельская область продолжает активно развивать медицинскую инфраструктуру.В Ильинской центральной районной больнице начал работу новый цифровой маммограф, приобретённый в рамках президентского национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
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