В Тверской области прошли Уроки мужества с участием бойцов СВО

В начале апреля этого года, социальные координаторы отделений Государственного фонда «Защитники Отечества», работающие в Бологовском и Вышневолоцком районах Тверской области — Наталья Алексеева и Ирина Игнатьева, в сотрудничестве с участниками специальной военной операции (СВО), организовали мотивационные Уроки мужества.