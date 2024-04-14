В Тверской области прошли Уроки мужества с участием бойцов СВО

В начале апреля этого года, социальные координаторы отделений Государственного фонда «Защитники Отечества», работающие в Бологовском и Вышневолоцком районах Тверской области — Наталья Алексеева и Ирина Игнатьева, в сотрудничестве с участниками специальной военной операции (СВО), организовали мотивационные Уроки мужества.
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