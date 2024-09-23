Чистка в ключевых министерствах? Кого уволил Мишустин

В двух ключевых министерствах России произошли кадровые изменения. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин принял решение уволить заместителя главы Министерства природных ресурсов и экологии Светлану Радченко и заместителя главы Министерства науки и высшего образования Дарью Кирьянову.
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