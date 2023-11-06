Реализация проекта «Прорыв» делает Россию передовой державой в области атомной энергетики

Пока в Брюсселе на фоне полного провала «зеленого курса» рассуждают, насколько «грязными» являются уголь и газ, а власти ФРГ уже «покусывают локти» из-за закрытия АЭС, Россия выводит свою атомную энергетику на новый уровень.