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Царьград

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В Польше испугались капитуляции Украины: Последствия уместились в 3 слова

В Польше испугались капитуляции Украины: Последствия уместились в 3 слова

Польский премьер Туск связал капитуляцию Украины с капитуляцией всего ЗападаПремьер Польши Дональд Туск считает, что Европе ни в коем случае нельзя допустить капитуляции Украины.

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