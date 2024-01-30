На 10 улицах Рязани отключат холодную воду

До 17:00 воды не будет по следующим адресам: улица Нахимова, дома №2б и 2в; улица Ушакова, дом №2б; улица Черновицкая, дом №32 корпус 2; 5-й Новой улицы проезд, дома с №1 по №14; 6-й Новой улицы проезд, дома с №1 по №11, а также №№13, 15 и 17; улица Белинского, дома №12 и №14; проезд Белинского, дома №№11, 13, 17, 3, 5, 7, 9; улица Тургенева, дома №№16 корпус 1, 16-26, а также №28 и №30; улица Новая, дом №51 Б строение 3/10 (магазин «Светофор»); улица Радиозаводская, дом №33 (Московское протезно-ортопедическое предприятие).