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Ямальчанина, пойманного за рулем пьяным, оставили без прав и 200 тысяч рублей

Ямальчанина, пойманного за рулем пьяным, оставили без прав и 200 тысяч рублей

В Шурышкарском районе вынесен приговор по уголовному делу по факту управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения в отношении 21-летнего местного жителя.

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