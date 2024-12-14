Чем заняться дома: одиночество в Макондо и Париже, музыка изображений

Посмотреть «Еретик» Okko, «Кинопоиск» Стареющий мужчина в кардигане, помешанный на развенчании религиозных учений, прикидывается гостеприимным хозяином и заманивает двух миссионерок из мормонской церкви в свой отдаленный дом-лабиринт.