Чем заняться дома: одиночество в Макондо и Париже, музыка изображений

Посмотреть «Еретик» Okko, «Кинопоиск» Стареющий мужчина в кардигане, помешанный на развенчании религиозных учений, прикидывается гостеприимным хозяином и заманивает двух миссионерок из мормонской церкви в свой отдаленный дом-лабиринт.
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