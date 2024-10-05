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Петербургский дневник

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В Финляндии прервали футбольный матч из-за расистских выкриков болельщиков

В Финляндии прервали футбольный матч из-за расистских выкриков болельщиков

Они оскорбляли игроков Сергея Лазарева и Сергея Еременко Футбольный матч между командами TPS и Jaro, который проходил накануне в рамках Первой лиги в финском городе Турку, был прерван в конце первого тайма из-за оскорблений болельщиков в адрес русских футболистов.

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