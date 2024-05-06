Не первый взгляд: в РФ резко вырастет количество «штрафных» камер

В России резко вырастет количество «штрафных» камер, фиксирующих нарушения правил поведения в городской среде и ее благоустройства, — неправильную парковку, несанкционированные свалки и многое другое, рассказали участники рынка видеонаблюдения.
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