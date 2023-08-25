Вот это выдал! Федоров: «Все российские министерства работают на США и против Путина». Ишь, сколько агентов иностранных развелось!

Владимир Колесников Ничего народ не принимал. Да, народ голосовал за конституцию, но во многом в результате манипуляций, обмана и подтасовывания результатов выборов (тогда еще люди по инерции верили властям), а потому америкосовскую конституцию в России "просунули" заинтересованные в грабеже страны и народа серые кардиналы.

Владимир Колесников И кто бы мог подумать, что Федоров начнет резать правду-матку?! Оказывается, что даже и среди депутатов еще встречаются умные и честные люди! Однако сказать такое в "серпентарии", среди своих продажных коллег (посаженных в депутатское кресло олигархами), на которых давно клейма ставить некуда, это подписать "смертный приговор" своему депутатскому статусу!