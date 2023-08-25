Темы дня

125 186 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • valeri bolgov
    Лукашенко не оставляет свою мечту - сидеть на двух стульях.Поздравление «бра...
  • Юрий Рязанов
    Убийство такой ключевой фигуры не пройдет безболезненно, все равно власть виновата , а замешаны в убийстве естественн...Смерть Пригожина ...
  • Андрей Тихонов
    Для мигрантов только вахта, и ни каких выводов в нашей странеНаивняк наш, когд...

Вот это выдал! Федоров: «Все российские министерства работают на США и против Путина». Ишь, сколько агентов иностранных развелось!

Вот это выдал! Федоров: «Все российские министерства работают на США и против Путина». Ишь, сколько агентов иностранных развелось!

Депутат Госдумы Евгений Федоров заявил, что в российских министерствах сидят американские агенты.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Колесников
Ничего народ не принимал. Да, народ голосовал за конституцию, но во многом в результате манипуляций, обмана и подтасовывания результатов выборов (тогда еще люди по инерции верили властям), а потому америкосовскую конституцию в России &quot;просунули&quot; заинтересованные в грабеже страны и народа серые кардиналы.
Ответить
56 мин.
Владимир Колесников
И кто бы мог подумать, что Федоров начнет резать правду-матку?! Оказывается, что даже и среди депутатов еще встречаются умные и честные люди! Однако сказать такое в &quot;серпентарии&quot;, среди своих продажных коллег (посаженных в депутатское кресло олигархами), на которых давно клейма ставить некуда, это подписать &quot;смертный приговор&quot; своему депутатскому статусу!
Ответить
49 мин.
Катерина
Да,  ладно... адекватным он был...  Сколько  помню,  всегда  чушь  нёс... типа,  КРУГОМ ВРАГИ, ОДИН  ВВП - НАШ.  При  этом никогда  не  называл  фамилий  этих  ВРАЖИН.))) Смотрела  парочку  его  роликов...  Руками  машет,  глаза таращит,  жути  нагоняет...  сам  себя  боится. &quot;Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно.... &quot;.
Ответить
40 мин.

Картина дня

наверх