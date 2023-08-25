Депутат Госдумы Евгений Федоров заявил, что в российских министерствах сидят американские агенты.
Вот это выдал! Федоров: «Все российские министерства работают на США и против Путина». Ишь, сколько агентов иностранных развелось!
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Колесников
Ничего народ не принимал. Да, народ голосовал за конституцию, но во многом в результате манипуляций, обмана и подтасовывания результатов выборов (тогда еще люди по инерции верили властям), а потому америкосовскую конституцию в России "просунули" заинтересованные в грабеже страны и народа серые кардиналы.
Ответить
56 мин.
Владимир Колесников
И кто бы мог подумать, что Федоров начнет резать правду-матку?! Оказывается, что даже и среди депутатов еще встречаются умные и честные люди! Однако сказать такое в "серпентарии", среди своих продажных коллег (посаженных в депутатское кресло олигархами), на которых давно клейма ставить некуда, это подписать "смертный приговор" своему депутатскому статусу!
Ответить
49 мин.
Катерина
Да, ладно... адекватным он был... Сколько помню, всегда чушь нёс... типа, КРУГОМ ВРАГИ, ОДИН ВВП - НАШ. При этом никогда не называл фамилий этих ВРАЖИН.))) Смотрела парочку его роликов... Руками машет, глаза таращит, жути нагоняет... сам себя боится. "Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно.... ".
Ответить
40 мин.
Свежие комментарии