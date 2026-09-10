Цены на газ в Европе превысили $1 тыс. впервые с 2022 года

Биржевая цена газа в Европе превысила $1 тыс. за 1 тыс. куб. м впервые с 22 декабря 2022 года. Об этом свидетельствуют данные торгов 10 сентября на Лондонской бирже ICE.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Путин: эффективно...
- «Если попал, то у...
- «Начнутся убийств...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым