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Цены на газ в Европе превысили $1 тыс. впервые с 2022 года

Цены на газ в Европе превысили $1 тыс. впервые с 2022 года

Биржевая цена газа в Европе превысила $1 тыс. за 1 тыс. куб. м впервые с 22 декабря 2022 года. Об этом свидетельствуют данные торгов 10 сентября на Лондонской бирже ICE.

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