День Иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец» 16 февраля отмечают верующие христиане России Анна Редько16 февраля каждый год православные России и других стран отмечают День памяти Иконы Божией Матери, известной как «Умягчение злых сердец».
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