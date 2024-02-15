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День Иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец» 16 февраля отмечают верующие христиане России

День Иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец» 16 февраля отмечают верующие христиане России

День Иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец» 16 февраля отмечают верующие христиане России Анна Редько16 февраля каждый год православные России и других стран отмечают День памяти Иконы Божией Матери, известной как «Умягчение злых сердец».

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