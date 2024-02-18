Две недели на ипотеку: с 1 марта правила выдачи жилищных кредитов ужесточаются

С 1 марта 2024 года получить ипотеку для многих россиян станет гораздо труднее. И дело не в том, что проценты по жилищным кредитам вырастут: по идее, не должны, поскольку ЦБ оставил ключевую ставку без изменений.
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