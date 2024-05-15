В Казани продолжается форум «Россия — Исламский мир: KazanForum»

В Казани продолжается XV Международный экономический форум «Россия – Исламский мир: KazanForum». В рамках форума ожидается много интересных мероприятий, включая крупнейшую в России выставку инвестиционных и инфраструктурных проектов — Rossia Halal Expo.
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