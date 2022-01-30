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Сергачев в матче с «Вегасом»: 2 броска, 2 хита и 4 блока (один из них – головой) за рекордные в регулярках 29:22

Сергачев в матче с «Вегасом»: 2 броска, 2 хита и 4 блока (один из них – головой) за рекордные в регулярках 29:22

Защитник «Тампы» Михаил Сергачев установил личный рекорд по игровому времени в регулярных чемпионатах НХЛ в матче против «Вегаса» (2:3 Б).

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