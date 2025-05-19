💡Часть Бахчисарайского района осталась без света Временно обесточены сёла Нижняя Голубинка, Богатое Ущелье и Голубинка, сообщает «Крымэнерго».
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💡Часть Бахчисарайского района осталась без света Временно обесточены сёла Нижняя Голубинка, Богатое Ущелье и Голубинка, сообщает «Крымэнерго».