Спрогнозировано новое повышение цен на бензин

Согласно прогнозу эксперта Александра Абрамова, руководителя лаборатории анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии, к апрелю 2025 года ожидается увеличение стоимости бензина в России на 9,5% в годовом исчислении.
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