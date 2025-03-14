США и Израиль нашли в Африке места для выселения жителей оккупированной территории

США и Израиль обратились к официальным лицам правительств трех восточноафриканских стран, чтобы обсудить использование их территорий в качестве потенциальных мест для переселения палестинцев, изгнанных из сектора Газа в соответствии с предложенным послевоенным планом президента Дональда Трампа, сообщают американские и израильские официальные лица.
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