Политика как он...
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Политика как она есть

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США и Израиль нашли в Африке места для выселения жителей оккупированной территории

США и Израиль нашли в Африке места для выселения жителей оккупированной территории

США и Израиль обратились к официальным лицам правительств трех восточноафриканских стран, чтобы обсудить использование их территорий в качестве потенциальных мест для переселения палестинцев, изгнанных из сектора Газа в соответствии с предложенным послевоенным планом президента Дональда Трампа, сообщают американские и израильские официальные лица.

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Андрей Шишинов
&quot; более 2 миллионов жителей Газы будут отправлены на постоянное жительство в другое место.&quot;  Ага. В пустыню Сахара...
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