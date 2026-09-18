Реабилитолог Ачкасов: профилактикой плоскостопия нужно заниматься всю жизнь

Заведующий кафедрой спортивной медицины и медицинской реабилитации Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов рассказал, что плоскостопие может развиться и во взрослом возрасте, а состояние стопы способно отражаться на других отделах опорно-двигательного аппарата.
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