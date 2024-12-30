Предсмертная записка северокорейца

TB

Tatyana Boyko

Да, они никак не могут заставить НАТО взять под опеку и пойти против России напрямую, а не исподтишка, как сейчас это делают! А мы уже прекрасно знаем, что эти натовцы воюют не стесняясь и выжидаем, когда нам вся эта картина надоест! Не пора ли «вдарить» по этой шайке одним махом прямо не давая опомниться?! Чтобы трещало у них ото всюду и все сидели в уборных!))