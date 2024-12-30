Про «предсмертную записку северокорейца» (хохлы опубликовали якобы найденную на трупе северокорейского солдата памятку) пишет корейский дяденька, живущий в Китае и работающий по соответствующей дипломатической линии: Интересное, кратко: > первое, что заметил — это типографика.
Предсмертная записка северокорейца
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
TB
Tatyana Boyko
Да, они никак не могут заставить НАТО взять под опеку и пойти против России напрямую, а не исподтишка, как сейчас это делают! А мы уже прекрасно знаем, что эти натовцы воюют не стесняясь и выжидаем, когда нам вся эта картина надоест! Не пора ли «вдарить» по этой шайке одним махом прямо не давая опомниться?! Чтобы трещало у них ото всюду и все сидели в уборных!))
Ответить
1 час.
Юрий Черепнин
У пиндосов опыт перенимают байки сочинять ?
Ответить
55 мин.
Надежда
)) Скорее, Вову П.)☺️
Ответить
52 мин.
Свежие комментарии