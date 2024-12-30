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Предсмертная записка северокорейца

Предсмертная записка северокорейца

Про «предсмертную записку северокорейца» (хохлы опубликовали якобы найденную на трупе северокорейского солдата памятку) пишет корейский дяденька, живущий в Китае и работающий по соответствующей дипломатической линии: Интересное, кратко: > первое, что заметил — это типографика.

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Комментарии
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TB
Tatyana Boyko
Да, они никак не могут заставить НАТО взять под опеку и пойти против России напрямую, а не исподтишка, как сейчас это делают! А мы уже прекрасно знаем, что эти натовцы воюют не стесняясь и выжидаем, когда нам вся эта картина надоест! Не пора ли «вдарить» по этой шайке одним махом прямо не давая опомниться?! Чтобы трещало у них ото всюду и все сидели в уборных!))
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1 час.
Юрий Черепнин
У пиндосов опыт перенимают байки сочинять ?
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55 мин.
Надежда
)) Скорее, Вову П.)☺️
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52 мин.

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