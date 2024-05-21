Сотрудники Госавтоинспекции Хабаровского края провели профилактическое мероприятие «Водитель, сбавь скорость!»

В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, особенно детей и подростков, пропаганды соблюдения правил перехода проезжей части и проезда пешеходных переходов водителями, полицейские совместно с отрядом юных инспекторов движения средней школы № 3 города Вяземский обратились к автолюбителям с просьбой соблюдать Правила дорожного движения.
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