Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по избирательному участку, размещенному в здании школы в поселке Пришиб Михайловского муниципального округа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ГУР Украины объяв...
- ЛС ГУР Украины объяв...
- Гениально: на Укр...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым