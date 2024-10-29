В Тазовском на гранты открыли инклюзивную мастерскую

В центре социального обслуживания населения «Забота» в Тазовском открылась инклюзивная мастерская. Разнообразное оборудование и материалы для творчества доступны желающим попробовать свои силы в чем-то новом.
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