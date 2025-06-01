Кассано об Энрике: «Месси среди тренеров, он ставит космический футбол. Луис – ценное дополнение к «ПСЖ»

«Я думаю, что ценное дополнение к «ПСЖ» – это его тренер. Луис Энрике – Месси среди тренеров. Он ставит космический футбол, где атакует даже с двумя крайними защитниками, которые идут внутрь штрафной, как будто они нападающие.