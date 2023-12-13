РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

240 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Свитайло
    Жаль, что нормальных, трезво мыслящих людей так мало в Европе...В Словакии заявил...
  • Гарий Щерба
    Ха ха ха ,  РЕМОНТ ЛЕТАЮЩЕГО  ВЕДРА  с  ГАЙКАМИ ЗАЙМЕТ  аж 2-года Карл ...!!! ОХРЕНЕТЬ НЕ ВСТАТЬ ,,ПОЛЕВЫЕ УСЛОВИЯ,, ...В США хотят собра...
  • Svetlana Kuzmina
    Страна, изгнавшая истинного Бога, обречена и фиктивная конфессия только усугубит развал страны.Закон о запрете У...

Цены в Челябинской области выросли на 6,5 процентов меньше чем за год

Цены в Челябинской области выросли на 6,5 процентов меньше чем за год

Индекс потребительских цен в Челябинской области с начала года вырос на 6,5%. Как передает корреспондент РИА «Новый День», индекс потребительских цен на все товары и услуги в ноябре 2023 года по сравнению с октябрем составил 101,1%.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх