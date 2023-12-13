Цены в Челябинской области выросли на 6,5 процентов меньше чем за год

Индекс потребительских цен в Челябинской области с начала года вырос на 6,5%. Как передает корреспондент РИА «Новый День», индекс потребительских цен на все товары и услуги в ноябре 2023 года по сравнению с октябрем составил 101,1%.
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