Гериатр Дмитриева: почему психика пожилых становится уязвимой

Главный гериатр министерства здравоохранения Самарской области Мария Дмитриева объяснила, что уязвимость психики пожилых людей связана с возрастным уменьшением объема участков мозга, отвечающих за эмоции и память, а также с нарушением баланса серотонина, норадреналина и дофамина.