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Царьград

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Гериатр Дмитриева: почему психика пожилых становится уязвимой

Гериатр Дмитриева: почему психика пожилых становится уязвимой

Главный гериатр министерства здравоохранения Самарской области Мария Дмитриева объяснила, что уязвимость психики пожилых людей связана с возрастным уменьшением объема участков мозга, отвечающих за эмоции и память, а также с нарушением баланса серотонина, норадреналина и дофамина.

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