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Царьград

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У Европы больше нет денег на Украину: Инсайдеры обиделись на ЕС. И дело не только в деньгах

У Европы больше нет денег на Украину: Инсайдеры обиделись на ЕС. И дело не только в деньгах

Инсайдеры считают, что у Европы больше нет денег, чтобы спонсировать киевский режим в его противостоянии с Москвой.

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