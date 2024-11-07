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salekhard.online

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В Салехарде стартовал первый Международный фестиваль современного танца на Ямале

В Салехарде стартовал первый Международный фестиваль современного танца на Ямале

В окружную столицу прибыли более 150 талантливых танцоров со всей страны и даже из Ганы, чтобы принять участие в фестивале.

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