В Салехарде стартовал первый Международный фестиваль современного танца на Ямале

В окружную столицу прибыли более 150 талантливых танцоров со всей страны и даже из Ганы, чтобы принять участие в фестивале.
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