WSJ: Макрон ранее предлагал Дурову перенести штаб-квартиру Telegram в Париж

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники рассказала, что в 2018 году во время обеда президент Франции Эмманюэль Макрон предложил Павлу Дурову перенести штаб-квартиру Telegram в Париж .
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