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Зеленский начнет переговоры по конфликту на Украине, потеряв поддержу США

Зеленский начнет переговоры по конфликту на Украине, потеряв поддержу США

Украинский президент Владимир Зеленский начнет переговоры по урегулированию конфликта на Украине, потеряв поддержу Соединенных Штатов Америки, где на выборах президента победил республиканец Дональд Трамп.

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