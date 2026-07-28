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Царьград

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Хуситы нарушили нефтяной экспорт Саудовской Аравии

Хуситы нарушили нефтяной экспорт Саудовской Аравии

Объявленная движением «Ансар Аллах» морская блокада Саудовской Аравии уже нарушила судоходство через Красное море, которое в последние месяцы стало основным обходным маршрутом для саудовской нефти после сокращения перевозок через Ормузский пролив.

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