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Поэтесса Илюхина: успех в литературном творчестве возможен благодаря природному дару

Поэтесса Илюхина: успех в литературном творчестве возможен благодаря природному дару

Истинному поэту всегда дается дар свыше, с ним он рождается. Успех в литературном творчестве зависит именно от этого, сообщила российская поэтесса, руководитель авторского семинара Галина Илюхина сайту spb.

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