Airbus установил новый рекорд по продолжительности беспосадочного перелёта

Авиакомпания Qantas и концерн Airbus совершили исторический прорыв в мировой авиации. Первый собранный дальнемагистральный лайнер A350−1000ULR (Ultra Long Range) выполнил самый длительный беспосадочный перелет в истории человечества, продержавшись в воздухе 24 часа 23 минуты.
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