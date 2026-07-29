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Airbus установил новый рекорд по продолжительности беспосадочного перелёта

Airbus установил новый рекорд по продолжительности беспосадочного перелёта

Авиакомпания Qantas и концерн Airbus совершили исторический прорыв в мировой авиации. Первый собранный дальнемагистральный лайнер A350−1000ULR (Ultra Long Range) выполнил самый длительный беспосадочный перелет в истории человечества, продержавшись в воздухе 24 часа 23 минуты.

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