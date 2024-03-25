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«Крокус Сити», ИГИЛ* и реакция Украины: резонансные новости недели

«Крокус Сити», ИГИЛ* и реакция Украины: резонансные новости недели

Редакция «АН» собрала топ новостей, вызвавших резонанс в Сети и СМИ на прошедшей неделе. Поздно вечером 22 марта стало известно об отмене в России в ближайшее время массовых и развлекательных мероприятий.

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