Российские пенсионеры могут оплачивать капремонт со скидкой, а также претендовать на отмену коммуналки Мария СадковаНа очередном заседании Правительства Российской Федерации, которое прошло в минувшую пятницу, Татьяна Голикова, являющаяся вице-премьером страны, заявила, что граждане пенсионного возраста, получающие пенсионные начисления на банковскую карту национальной платежной системы «МИР» или через почтовое отделение, начали получать государственную выплату в 10 тысяч рублей.