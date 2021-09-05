rabotniky

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Российские пенсионеры могут оплачивать капремонт со скидкой, а также претендовать на отмену коммуналки

Российские пенсионеры могут оплачивать капремонт со скидкой, а также претендовать на отмену коммуналки

Российские пенсионеры могут оплачивать капремонт со скидкой, а также претендовать на отмену коммуналки Мария СадковаНа очередном заседании Правительства Российской Федерации, которое прошло в минувшую пятницу, Татьяна Голикова, являющаяся вице-премьером страны, заявила, что граждане пенсионного возраста, получающие пенсионные начисления на банковскую карту национальной платежной системы «МИР» или через почтовое отделение, начали получать государственную выплату в 10 тысяч рублей.

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