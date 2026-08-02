Аферисты-гастролеры превращают посуточные квартиры в узлы связи для обмана

"112" Мошенники довели до автоматизма методы разорения россиян. Своим подельникам они снимают квартиру и устанавливают там сим-боксы – оборудование, помогающее каждый день обзванивать и обманывать сотни россиян.
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