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Аферисты-гастролеры превращают посуточные квартиры в узлы связи для обмана

Аферисты-гастролеры превращают посуточные квартиры в узлы связи для обмана

"112" Мошенники довели до автоматизма методы разорения россиян. Своим подельникам они снимают квартиру и устанавливают там сим-боксы – оборудование, помогающее каждый день обзванивать и обманывать сотни россиян.

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