«Вы что, охренели?» Глава Башкирии в ярости из-за поездок судей на служебных авто мэрии Уфы

В Башкирии разгорелся громкий скандал вокруг использования муниципального автопарка Уфы. Глава республики Радий Хабиров пришел в негодование, узнав, что служебные автомобили городской администрации и водители с топливом за бюджетный счёт регулярно возили судей Верховного суда Башкирии в соседний Татарстан.