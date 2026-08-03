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«Вы что, охренели?» Глава Башкирии в ярости из-за поездок судей на служебных авто мэрии Уфы

«Вы что, охренели?» Глава Башкирии в ярости из-за поездок судей на служебных авто мэрии Уфы

В Башкирии разгорелся громкий скандал вокруг использования муниципального автопарка Уфы. Глава республики Радий Хабиров пришел в негодование, узнав, что служебные автомобили городской администрации и водители с топливом за бюджетный счёт регулярно возили судей Верховного суда Башкирии в соседний Татарстан.

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