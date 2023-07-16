ДМИТРИЙ ЕРШОВ То, что на территории России "трудолюбивые мигранты" при потворстве части чиновничьего аппарата начали против коренных жителей России гражданскую войну - уже очевидно даже самому наивному человеку.
"ДИСЦИПЛИНИРОВАТЬ МИГРАНТОВ?": МНЕНИЕ БЫВШИХ ЖИТЕЛЕЙ СРЕДНЕЙ АЗИИ И КАВКАЗА
Комментарии
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Леонид Руси
Вот уже здесь на работе я слышал от узбейчёнка: - Мочи русских!!! Орал на работе, где держат всё татары... А пришёл на помойку, а там директор помойки орёт на меня: - Ты что издеваешься?! Ну я то осадил... А если их много... что делать? Хохлы на работе всегда злобные и плетут интриги.
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15 час.
ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ Любая диаспора ( в России)- это как "государство" в государстве со своими порядками и понятиями, для них российские законы вторичны( не обязательны к исполнению), и это диаспоры "дисциплинируют " мигрантов, поэтому именно с запрета их следует начинать какими бы "уважаемыми людьми" они не возглавлялись. У НАС ОДНО ГОСУДАРСТВО - РОССИЯ .Так было, есть и будет, а кому не нравится - пусть трудятся в своих независимых от русских государствах...
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14 час.
Александр Веревкин
Они нас ненавидят. Они готовы нас убивать, как убивали русских в своих республиках в начале девяностых. Те кто прощают преступления против своего народа, - долго не живут, да и не достойны жить! Мы обязаны помнить и не имеем права прощать. А потому вся эта вражеская армада должна или свалить на свою родину, либо остаться в полях России, среди не чуждых им гробов.
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13 час.
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