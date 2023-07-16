"ДИСЦИПЛИНИРОВАТЬ МИГРАНТОВ?": МНЕНИЕ БЫВШИХ ЖИТЕЛЕЙ СРЕДНЕЙ АЗИИ И КАВКАЗА

Леонид Руси Вот уже здесь на работе я слышал от узбейчёнка: - Мочи русских!!! Орал на работе, где держат всё татары... А пришёл на помойку, а там директор помойки орёт на меня: - Ты что издеваешься?! Ну я то осадил... А если их много... что делать? Хохлы на работе всегда злобные и плетут интриги.

ТМ Татьяна Маштакова ТМ Любая диаспора ( в России)- это как "государство" в государстве со своими порядками и понятиями, для них российские законы вторичны( не обязательны к исполнению), и это диаспоры "дисциплинируют " мигрантов, поэтому именно с запрета их следует начинать какими бы "уважаемыми людьми" они не возглавлялись. У НАС ОДНО ГОСУДАРСТВО - РОССИЯ .Так было, есть и будет, а кому не нравится - пусть трудятся в своих независимых от русских государствах...