Си Цзиньпин: Китай готов вместе с международным сообществом продвигать построение сообщества единой судьбы человечества

Пекин, 31 декабря /Синьхуа/ -- Китай готов вместе с международным сообществом продвигать построение сообщества единой судьбы человечества, заявил в воскресенье председатель КНР Си Цзиньпин, выступая с новогодним обращением по случаю наступления 2024 года.
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