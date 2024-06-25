Конфликт между Москвой и Западом, хоть и не ведётся напрямую, всё дальше выходит за пределы Украины. Сегодня Россия давит на США как минимум в четырёх точках мира.

ФОТО: KREMLIN POOL/GLOBALLOOKPRESS КОНФЛИКТ ВЫХОДИТ ЗА ПРЕДЕЛЫ УКРАИНЫ? РОССИЯ ДАВИТ НА США В ЧЕТЫРЁХ ТОЧКАХ МИРА Конфликт между Москвой и Западом, хоть и не ведётся напрямую, всё дальше выходит за пределы Украины.